Altun'dan, CHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı: Bu iş bitti
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Altun'dan, CHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı: Bu iş bitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Altun'dan, CHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı: Bu iş bitti

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 'İstanbul Sözleşmesi' açıklamalarına ilişkin "Bu iş bitti.

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 'İstanbul Sözleşmesi' açıklamalarına ilişkin "Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP'li Özgür Özel'in 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Altun, "CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. 'İstanbul Sözleşmesi'nden ancak Meclis kararıyla çıkılır' demiş. Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor. Gazi Meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Bir de parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana. Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

'BU İŞ BİTTİ'9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne işaret eden Altun, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Zahmet olmazsa 9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesini oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama. Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usulüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı, yalanı bırak artık."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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