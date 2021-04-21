Altun: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecek
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Altun: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecek

Altun: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, yeni atanan bakanları tebrik ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edecek; büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, yeni atanan bakanları tebrik ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edecek; büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Sayın Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sayın Vedat Bilgin'i ve Ticaret Bakanlığına atanan Sayın Mehmet Muş'u gönülden tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Zehra Zümrüt Selçuk ile Ruhsar Pekcan'a katkıları için teşekkürlerini sunan Altun, "9 Temmuz 2018'den bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendilere gece gündüz çalışarak ülkemize kattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edecek; büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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