Altun: Cumhurbaşkanımız, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlanması için talimat verdi
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Altun: Cumhurbaşkanımız, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlanması için talimat verdi

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.

Altun: Cumhurbaşkanımız, psikoloji eğitimi hakkında rapor hazırlanması için talimat verdi
02.08.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.08.2020 14:35

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdiğini bildirdi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi" dedi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Manşet

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