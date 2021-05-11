Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur
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Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur

Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir" ifadelerini kaydetti.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, DİPLOMASİ TRAFİĞİNE ARA VERMEDEN DEVAM ETMEKTEDİR'Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yaptığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü: "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir. Türkiye, İsrail'in, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir.

Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin'in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz."


Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur
Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur
Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur
Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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