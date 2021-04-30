Altun: Bu mücadele, evrensel bir mücadele
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Altun: Bu mücadele, evrensel bir mücadele

Altun: Bu mücadele, evrensel bir mücadele
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Altun, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirterek, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet- millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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