Altun: Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin, "Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), salı günü yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet gazetesine açtığım davayı çarpıtarak, bu davanın Türkiye'de medyaya yapılan sözde baskının bir...

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin, "Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), salı günü yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet gazetesine açtığım davayı çarpıtarak, bu davanın Türkiye'de medyaya yapılan sözde baskının bir parçası olduğunu öne sürmüştür. Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir gazeteye, 'gerçekleri çarpıtan ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden haber' nedeniyle açtığı davayla ilgili, IPI tarafından ortaya atılan iddialara ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, "Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), salı günü yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet gazetesine açtığım davayı çarpıtarak, bu davanın Türkiye'de medyaya yapılan sözde baskının bir parçası olduğunu öne sürmüştür. Bu iddiayı kategorik olarak reddediyorum. IPI, anlattığı hikayede aşağıdaki hususları işine geldiği gibi gözardı etmiştir. Cumhuriyet gazetesi, 14 Nisan tarihinde eşim ve dört çocuğumla birlikte oturduğum evin fotoğraflarını yayımlamış, ikamet adresimizi afişe ederek hayatlarımızı tehlikeye atmıştır. Kamu görevlilerine yönelik meşru incelemelerin önemine inanan biri olmama rağmen, söz konusu haber, yalnızca gerçekleri çarpıtmakla kalmamış, aynı zamanda bireylerin şerefini, itibarını ve özel hayatını koruyan kanunlarımızı ihlal etmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu sebeple, Türkiye'de tüm vatandaşların yapabileceği üzere, Cumhuriyet gazetesine bir tazminat davası açtığını belirten Altun, "Hak ve hürriyetlerime yönelik bu tür müdahalelere karşı kendimi sonuna kadar koruyacağım. Bu müdahaleler, ironik biçimde, basın özgürlüğü kisvesi altında yapılmaktadır. Basın özgürlüğü, özel hayatın ihlali veya itibarsızlaştırma değil, kamu adına meşru inceleme yapılmasıyla ilgilidir" dedi.

Kaynak: DHA