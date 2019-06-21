Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuyla ilgili sert açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili yapılan spekülasyonlara cevap verdi.

Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BU İTHAMLAR MİLLETİMİZİN FERASETİNDE BOĞULACAKTIR"

Son günlerde PKK terör örgütü ile onun uzantısı konumundaki parti arasında yaşanan güç savaşını gün yüzüne çıkaran bir mektup üzerinden, böyle bir mücadeleyi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ortaya atılan ahlaksız ithamları şiddetle reddediyoruz. Örgüt elebaşlarının terör yuvalarından yolladıkları videolarla, terör suçundan hüküm giymiş kişilerin tweetlerle bazı siyasilere destek vererek İstanbul seçimi üzerinden hesaplaşmalarını görmezden gelenler bilmelidir ki bu ithamları milletimizin ferasetinde boğulacaktır.

"ERDOĞAN HER TÜRLÜ KİRLİ OYUNDAN, GİZLİ ORTAKLIKTAN UZAKTIR"

Yine bilinmelidir ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır. Recep Tayyip Erdoğan sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak yine milleti için mücadele eder." ifadesini kullanan Altun, şöyle devam etti:

Milletimiz, olan bitenin farkındadır. Milletimiz, aynı zamanda 'Kandil'e mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.

Kaynak: AA