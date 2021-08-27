Altun: Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz dünyaya örnek teşkil edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altun: Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz dünyaya örnek teşkil edecek

Altun: Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz dünyaya örnek teşkil edecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altun: Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz dünyaya örnek teşkil edecekİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna- Hersek ziyaretine ilişkin, "İstikrarsızlığın, şiddetin ve nefret suçlarının giderek yaygınlaştığı bu dönemde Balkanlarla...

Altun: Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz dünyaya örnek teşkil edecek

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna- Hersek ziyaretine ilişkin, "İstikrarsızlığın, şiddetin ve nefret suçlarının giderek yaygınlaştığı bu dönemde Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz bütün dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twiter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna- Hersek ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. İlk olarak merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettiklerini belirten Altun, ziyaretin detaylarına ilişkin şunları kaydetti:  "Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılan ortak tarihimizin en önemli simgelerinden Saraybosna'daki Başçarşı Camii'nin açılışını gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye'nin amacı, yaklaşık 600 yıldır dost ve kardeş olduğumuz bu coğrafyanın, Türkiye'nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamaktır. Bu kalkınma ve istikrarın bölgesel ölçekte kalıcı olması ise dost Balkan ülkeleri ile güçlü bir ortaklık isteyen Türkiye'mizin en büyük arzusudur. Kovid- 19 sonrası dönemde ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek ikili ve çok taraflı iş birliğimizi güçlendirecektir. İstikrarsızlığın, şiddetin ve nefret suçlarının giderek yaygınlaştığı bu dönemde Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz bütün dünyaya örnek teşkil edecektir."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altun: Balkanlarla gönül köprülerimizi güçlendirmemiz dünyaya örnek teşkil edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 18:30:53. #1.16#

title