Altun: BAE'nin İsrail'le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir
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Altun: BAE'nin İsrail'le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir.

Altun: BAE'nin İsrail'le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir
14.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:11

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail'le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir. Filistinlilerin haklarını yok sayan bu adım, başta Filistinliler olmak üzere bölge halklarının vicdanlarında şimdiden mahkum edilmiştir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin İsrail'le yaptığı sözde anlaşmaya tepki gösterdi. Altun, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir. Filistinlilerin haklarını yok sayan bu adım, başta Filistinliler olmak üzere bölge halklarının vicdanlarında şimdiden mahkum edilmiştir. Söz konusu anlaşma, bölgemizi uzun zamandır esir alan istikrarsızlık dalgasının arkasında yer alanları açıkça ifşa etmiş, Filistin halkının haklı davasını kendi çıkarları için kullananların kimler olduğunu da bir kez daha göstermiştir" dedi.

"BAE'nin bu küstah girişimi, uluslararası kamuoyunun bölgede istediği barış ve uzlaşma fikrine aykırıdır" diyen Altun, şunları kaydetti:

"Adaletsiz ve tarafların rızası alınmadan atılan adımlar bölgemize huzur getirmez. Bölgenin huzur ve refahı için herkes bu tehlikeli iş birliğine gerekli tepkiyi göstermelidir. Türkiye, Filistin'de adil bir çözümü desteklemektedir. Üçüncü ülkelerin bu meseleyi ipotek altına almaya çalışmasına ve Filistinlilerin varlığını tehdit etmesine, haklarını hiçe saymasına her zaman karşı çıkacağız. Türkiye hiçbir zaman ve hiçbir platformda Filistin'i yalnız bırakmayacaktır. Türkiye, Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak ve Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir."


Kaynak: DHA

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