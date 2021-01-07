Altun: ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle işler hale geleceğine inanıyoruz
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Altun: ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle işler hale geleceğine inanıyoruz

07.01.2021 01:06 | Son Güncelleme: 07.01.2021 01:16
Altun: ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle işler hale geleceğine inanıyoruz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, ABD'de Donalt Trump destekçilerinin kongre binasını basmasıyla ilgili yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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