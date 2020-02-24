ALTUĞ VERDİ SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINAN 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (1)
Ali ABLAY / RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
24.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:18
Ali ABLAY/ RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
---------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
Kaynak: DHA