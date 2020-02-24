Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (1)
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Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (1)

Ali ABLAY / RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

24.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:18
Altuğ Verdi soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi (1)

Ali ABLAY/ RİZE Emniyet Müdürü 'nin şehit edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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