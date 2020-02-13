Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturmasında 27 kişiye  gözaltı kararı (3)

13.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:17

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirtildi.

2018 ylılının Aralık ayında görevi sırasında makam odasında bir polis memuru tarafından uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün erken saatlerde İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Altuğ Verdi'nin öldürülmesinin FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı olduğunu belirlenirken, yakalanan şüphelilerin arasında 9'u aktif görevde polis, ihraç edilen emniyet mensupları, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan bir haber ajansı çalışanın da bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2018 yılında görev yerinin değiştirilmesini talep eden ve olumsuz yanıt aldığını iddia ederek Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı ağır şekilde, koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı ise hafif şekilde yaralayan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı tespit edildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan saldırıyla ilgili yürütülen çalışma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İstanbul Merkezli olarak 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden yaralayan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, Sarıcaoğlu'nun FETÖ/PDY terör örgütüne üye olduğu belirlenirken, diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgilerine ulaşıldı. Sarıcaoğlu'nun FETÖ/PDY terör örgütüne lise öğrencisi olduğu yıllardan beri üye olduğu iddia edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınanların arasında 9'u aktif görevde polis, ihraç edilen emniyet mensupları, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve örgütün kapatılan bir haber ajansının çalışanı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramaların ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA