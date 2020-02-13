ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)
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ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)

Haber: ALi ABLAY / İSTANBUL DHA Rize Emniyet Müdürü iken şehti edilen Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

13.02.2020 07:27 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:27
ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASINDA 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)

Haber: ALi ABLAY/ DHA 

Rize Emniyet Müdürü iken şehti edilen 'nin şehit edilmesi soruşturması kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi. 

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rize Emniyet müdürü iken şehit edilen Birinci Sınıf Emniyet  Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürülüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde 7 ilde(İstanbul, Adana, Bursa, Rize Samsun, Trabzon ve Nevşehir) eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yakalananların arasında   şüphelilerin arasında 9 aktif polis memuru, ihraç edilen polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenlerin olduğu ve gözaltına alınanların FETÖ/PDY terör Örgütü ile bağlantılı oldukları belirtildi. 

Görüntü dökümü:

-----------Olay günü zanlının yakalandığı anların görüntüsü

-Detaylar 


Kaynak: DHA
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