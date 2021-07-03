Altuğ Çelikbilek Portekiz'de finalde
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Altuğ Çelikbilek Portekiz'de finalde

Altuğ Çelikbilek Portekiz'de finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da finale yükseldi.

Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen ATP Challenger turnuvası Porto Open'da finale yükseldi.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda ilk turda Japon rakibi Yosuke Watanuki'yi yenen Altuğ, ikinci turda ise 1 numaralı seri başı Brezilyalı Thiago Seyboth Wild'ı 7-6, 6-3 yenerek çeyrek final biletini aldı. Çeyrek finalde Japon raket Tatsuma Ito'yu 7-5, 6-3 ile geçen Çelikbilek, adını son dörde yazdırdı. Yarı finalde dünya eski 31 numarası Ukraynalı Sergiy Stakhovsy ile karşılaşan temsilcimiz Stakhovsy'i 1 saat 10 dakika sonunda ilk servislerinden yüzde 85 oranında puan çıkararak 6-2, 6-1 ile rahat geçti ve kariyerinin ikinci ATP Challenger finaline yükseldi.

Çelikbilek yarın TSİ 18.00'de gerçekleşecek final mücadelesinde Fransız raket Quentin Halys ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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