Altuğ Çelikbilek, Challenger Şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti
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Altuğ Çelikbilek, Challenger Şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti

Altuğ Çelikbilek, Challenger Şampiyonluğunu Portekiz'de elde etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen Porto Open turnuvasında kariyerinin altıncı, ATP Challenger seviyesinde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz'de düzenlenen Porto Open turnuvasında kariyerinin altıncı, ATP Challenger seviyesinde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda 24 yaşındaki Çelikbilek yarı final ve finalde toplamda rakiplerine yalnızca 6 oyun vererek şampiyonluğa ulaştı. Final mücadelesinde Fransız Quentin Halys ile karşılaşan Çelikbilek, 1 saat 7 dakika sonunda Halys'i 6-2, 6-1 yenerek Marsel İlhan ve Cem İlkel'den sonra Challenger seviyesinde şampiyonluk kazanan üçüncü Türk tenisçi oldu. Altuğ galibiyeti sonrasında değerlendirmelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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