Altuğ Çelikbilek Çeyrek Finalde

American Express İstanbul Challenger Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Fransız rakibi Maxime Janvier'yi yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki milli tenisçi iki maç puanı kurtardığı karşılaşmada Fransız rakibi Maxime Janvier'yi 7-6, 0-6, 7-5'lik setlerle mağlup etti.



Çelikbilek, 2 saat 20 dakika süren karşılaşmanın sonunda elde ettiği bu galibiyetle kariyerinde ilk defa ATP Challenger Turu düzeyindeki bir organizasyonda çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.



Altuğ Çelikbilek, American Express İstanbul Challenger çeyrek finalinde Mısırlı Karim-Mohamed Maamoun ile kozlarını paylaşacak.