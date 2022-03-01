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ALTSO'da kadınlara finans desteği anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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ALTSO'da kadınlara finans desteği anlatıldı

Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve daha rekabetçi olmalarını sağlayabilmek amacıyla finansal ve teknik destek sunan 'Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı işletme merceği tanıtım toplantısı Alanya Ticaret ve...

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve daha rekabetçi olmalarını sağlayabilmek amacıyla finansal ve teknik destek sunan 'Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı işletme merceği tanıtım toplantısı Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) öncülüğünde kadın girişimcilerimizin katılımları ile ALTSO Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu tarafından finanse edilen program ile işletmelerini daha yakından izlemeleri ve analiz etmelerini, güçlü yanlarını keşfedip, geliştirmek ve finanse etmek için fırsatlar elde etmesine yardımcı olmak amaçlandı.

"Farkındalık sağlamaya çalıştık"

Konu ile ilgili konuşan ALTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Taşpınar, "Bu destek programının önceki ayağı ile ilgili toplantılarımızı 2016 yılında gerçekleştirmiştik. Bugün odamızda yine kadın girişimcilerimiz ile bu programın ikinci ayağını düzenleyerek kadın girişimcilerimizin işletmelerinin genel durumu, hangi yönlerinin kuvvetli, hangi yönlerinin zayıf olduğu analiz edilebilmelerine fırsat verecek program ile ilgili farkındalık sağlamaya çalıştık" diye konuştu. - ANTALYA

ALTSO'da kadınlara finans desteği anlatıldı

ALTSO'da kadınlara finans desteği anlatıldı

ALTSO'da kadınlara finans desteği anlatıldı

ALTSO'da kadınlara finans desteği anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Alanya, Ekonomi, Haberler

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