ALTSO Başkanı Şahin'den sokak hayvanlarına mama desteği

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, 17 Şubat Dünya Kediler Günü öncesi Alanya Hayvan Hakları Konseyi üyeleri ile ALTSO'da bir araya geldi. Başkan Şahin, Alanya'da farkındalık olması açısından ziyarette mama ile mama kabı hediye ederek, hayvan haklarına dikkat çekti.

"Emanete sahip çıkalım"

Alanya'da yaşayan vatandaşların her türlü sorununu kendi sorunu gördüğünü belirten Başkan Şahin, "Alanya'mızda faaliyetlerini sürdüren ve işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz Hayvan Hakları Konseyi üyeleriyle bir farkındalık çalışmasına daha imza attık. Yüce Rabbimin bizlere emaneti olan can dostlarımızı korumak için işbirliği konularında görüşüp, mama ve mama kabı desteğinde bulunduk. Alanya'mızda yaşayan herkesin derdiyle dertlendiğimiz gibi sokakta yaşayan can dostlarımızın sorunlarını da kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Bu konuda da her zaman elimizi taşın altına koymaya ve dostlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Küçük ve sevimli dostlarımızı koruyalım, gözetelim. Unutmayalım ki Yüce Allah onları bizlere emanet etmiştir. Emanete sahip çıkalım" diye konuştu.

"Büyük önem taşıyor"

Hayvansever Mehmet Ergün ise, "Mama fiyatlarının çok fazla artması sokak hayvanlarımızı beslemek konusunda büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu anlamda Mehmet beyin yaptığı gibi farkındalık çalışmaları da Alanya'mız açısından büyük önem arz etmektedir" dedi. - ANTALYA