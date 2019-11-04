Altmış üç yıldır demir dövüyor

04.11.2019 11:30

Muğla'da sıcak demir dövme ustası Mustafa Yılmaz, 63 yıldır mesleğine hayat veriyor.

Çocukken başladığı demirciliği öğrenmek için yaklaşık 10 yıl çıraklık ve kalfalık yapan 77 yaşındaki Yılmaz, daha sonra kendi iş yerini açtı. Seydikemer ilçesinde bir süre bölgenin tek demircisi olarak çalışan Yılmaz, bir dönem de Antalya'nın Demre ilçesinde mesleğini sürdürdü.

Son olarak mesleğe başladığı ilçeye geri dönen Yılmaz, 10 metrekarelik dükkanında ısıttığı demirlere çekiç darbeleriyle şekil veriyor.

İlerleyen yaşına rağmen günün ilk ışıklarıyla dükkanını açan Yılmaz, nasır tutan elleriyle balta, bıçak, orak ve tarım aletleri üretiyor

Ufak tefek cüssesiyle ilk günkü heyecanla çalışmaya devam eden Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini severek icra ettiğini söyledi.

Herkesin farklı işleri severek yaptığını anlatan Yılmaz, 1,58 metre boyu ve 50 kilogram ağırlığıyla demirciliğin kendisine pek uygun bir meslek olmadığını dile getirdi.

"Bu işi sevdiğim için yapıyorum"

"Bu işe atalarımız 'dev sanatı' demişler. Bu iş çok zor olduğu için daha iri yapılı insanların yapabileceği düşünülmüş. İşimi çok sevdiğim için bu yaşımda hala çalışıyorum." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bana 'çalış' diyen yok. Maddi durumum kötü de değil. Sanatı seviyorum. Sabah gelip akşama kadar çalışıyorum. Yorulma bilmem, hiç acizliğim yoktur. Demircilik mesleğinden çok para kazandım. Kazancımla çocuklarımı evlendirdim, ev sahibi oldum. Hiçbir zaman müşterisiz kalmadım. Yaptığım işlerden hiç şikayet eden olmaz. Sattığım ürünleri alanlar övdüğü için duyan bana tahra, orak yaptırmaya gelir. Başka yere yaptırdıkları kırılmış, dönmüş aletleri de tamire getirirler. Demirden aklınıza ne gelirse üretebilirim. Çok sayıda çırak aldım. Çok hızlı çalıştığım için hiçbir çırak bana ayak uyduramıyor."

Müşterilerden Ali Bildirici de Mustafa ustayı herkesin tanıdığını söyledi.

Yılmaz'ın istedikleri her şeyi yaptığını, ürünlerinden memnun olduklarını vurgulayan Bildirici, "Ustalığı çok iyidir. Ürünleri has çelikten yapıyor, çeliği dövüp suyunu veriyor." dedi.

Kaynak: AA