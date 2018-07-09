Altmış Derece Sıcakta Kebap Şişi Üretiyor

Gaziantep'te kebap şişi üreten ustalar, aşırı sıcak havalarda 60 dereceye ulaşan ortamda demir dövüyor.

Gaziantep'te çocukluğundan beri kebap şişi üretimi yapan 35 yaşındaki Halil İbrahim Yurban, aşırı sıcak havalarda 60 dereceye ulaşan ortamda demir dövüyor. Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanında çocukluğundan beri sürdürdüğü baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Yurban, "Çocukluğumdan beri burada çalışıyorum. Şiş yapılırken, önce ana malzememizi boylarına göre ayarlıyoruz. İsteğe göre uçlarını ve arkalarını döverek hazır hale getiriyoruz" dedi. Ateşin karşısında çalıştıklarını söyleyen ve son günlerde özellikle sıcak havalar nedeniyle zorluk yaşadıklarını aktaran Yurban, "Hava sıcaklığı ocağın karşısında 60 derece oluyor. Ocağın içerisi ise 200 dereceye kadar çıkıyor" şeklinde konuştu. Mesleğinin son temsilcisi olduğunu ve çalıştıracak çırak bulamadıklarını da açıklayan Yurban, "Bizim ailede bu işi yapan en son kişi benim. Biz öldükten sonra bu işi yapacak kimse yoktur" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP