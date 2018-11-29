Altıparmak: "Giresun'dan 3 Puanla Dönmek İstiyoruz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, ligin 14. haftasında Giresunspor ile yapacakları maçtan 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları öncesinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta üst sırayla puan farkını eritmek adına önemli olan Boluspor maçından galibiyet elde ettikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Ancak önlerinde Boluspor maçından daha önemli bir karşılaşmanın olduğunu ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Rakibin konumu ve durumu itibariyle mutlaka kazanmaları gereken bir maç bizi bekliyoruz. Biz de üst sıralarda olabilmek için kazanmalıyız. Bizim açımızdan içeri veya dışarı fark etmez. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Giresun'a kazanmak için gidiyoruz. İnşallah onlardan daha çok koşup mücadele ederek Giresun'dan 3 puanla dönmek istiyoruz."