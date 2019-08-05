Altınyıldız Galatsaray ile sponsorluğunu 1 yıl daha uzattı

ERKEK giyim markası Altınyıldız Classics, Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşmasını 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, Galatasaray Futbol Takımı başta olmak üzere, Galatasaray Basketbol ve Galatasaray Voleybol takımlarının da sponsorluğunu üstleniyor. Ayrıca Galatasaray Tekerlekli Basketbol takımına da yine sponsorluk kapsamında destek veren Altınyıldız Classics, bu yıl da Galatasaray takım oyuncuları ve teknik heyeti için sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için özel dikim takım elbise ve smart casual kombinler hazırladı.

Anlaşma kapsamında ayrıca GS Store'da Altınyıldız Classics imzalı Galatasaray Lisanslı ürünler satışa sunulacak ve Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ile özel moda çekimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA