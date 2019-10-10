Altınyıldız'dan Takım Elbise Günü'ne özel indirim
Altınyıldız Classics, 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya gerçekleştirdiğini duyurdu.
Altınyıldız Classics, 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya gerçekleştirdiğini duyurdu.
Altınyıldız Classics, 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; indirim kapsamında 11-13 Ekim tarihleri arasında bir takım elbise alana ikinci takım elbise indirimli satılacak.
Takım Elbise Günü'ne özel modellere, Altınyıldız Classics mağazalarından ulaşabileceği belirtildi. - İSTANBUL