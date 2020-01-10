"Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu

10.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.



Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen tören Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bahri Şahin, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "35 bin öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıldızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, 1600 akademisyen ve Teknopark'ımızdaki 7 bin Ar-Ge çalışanı ile Türkiye'nin milli hedeflerine doğru canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, törende ödül kazananlar şöyle:

2019 Yılında En Beğenilen Show Programı: Çok Güzel Hareketler 2



2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Emir Can İğrek



2019 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Nil Karaibrahimgil



2019 Yılında En Beğenilen Şarkı: Ela - Reynmen



2019 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ahmet Nazif Zorlu

2019 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Oya Eczacıbaşı

2019 Yılında En Beğenilen Şirket: Koç Holding



2019 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV8



2019 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Turkish Airlines – Babalar Günü



2019 Yılında En Beğenilen Haber Spikeri: Ece üner



2019 Yılında En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol



2019 Yılında En Beğenilen Sporcu: İrem Yaman

2019 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Dünya Avucunuzda



2019 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet

2019 Yılında En Beğenilen Dergi: Bilim ve Teknik



2019 Yılında En Beğenilen Kitap: On Dakika Otuz Sekiz Saniye



2019 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Ezgi Mola

2019 Yılında En Beğenilen Dizi: Mucize Doktor



2019 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Özge Özprinçci



2019 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ

2019 Yılında En Beğenilen Dizi-Film Müziği: Canbay & Wolker - Şampiyon



2019 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Çorbada Tuzun Olsun



2019 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: Ahbap



2019 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Emin ÇAPA



2019 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Mesut Süre ile Rabarba



2019 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Alice Müzikali



2019 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Serenay Sarıkaya

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Haluk Bilginer



2019 Yılında En Beğenilen DJ: Deeperise



2019 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Post42



2019 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: Adamlar



2019 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Ali Atay



2019 Yılında En Beğenilen Film: 7. Koğuştaki Mucize



2019 Yılı Onur Ödülü: Beren Saat

Kaynak: AA