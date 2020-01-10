"Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın...
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.
Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen tören Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bahri Şahin, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "35 bin öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıldızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, 1600 akademisyen ve Teknopark'ımızdaki 7 bin Ar-Ge çalışanı ile Türkiye'nin milli hedeflerine doğru canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre, törende ödül kazananlar şöyle:
2019 Yılında En Beğenilen Show Programı: Çok Güzel Hareketler 2
2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Emir Can İğrek
2019 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Nil Karaibrahimgil
2019 Yılında En Beğenilen Şarkı: Ela - Reynmen
2019 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ahmet Nazif Zorlu
2019 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Oya Eczacıbaşı
2019 Yılında En Beğenilen Şirket: Koç Holding
2019 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV8
2019 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Turkish Airlines – Babalar Günü
2019 Yılında En Beğenilen Haber Spikeri: Ece üner
2019 Yılında En Beğenilen Spor Programı: %100 Futbol
2019 Yılında En Beğenilen Sporcu: İrem Yaman
2019 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Dünya Avucunuzda
2019 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet
2019 Yılında En Beğenilen Dergi: Bilim ve Teknik
2019 Yılında En Beğenilen Kitap: On Dakika Otuz Sekiz Saniye
2019 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Ezgi Mola
2019 Yılında En Beğenilen Dizi: Mucize Doktor
2019 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Özge Özprinçci
2019 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ
2019 Yılında En Beğenilen Dizi-Film Müziği: Canbay & Wolker - Şampiyon
2019 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Çorbada Tuzun Olsun
2019 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: Ahbap
2019 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Emin ÇAPA
2019 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Mesut Süre ile Rabarba
2019 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Alice Müzikali
2019 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Serenay Sarıkaya
2019 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Haluk Bilginer
2019 Yılında En Beğenilen DJ: Deeperise
2019 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Post42
2019 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: Adamlar
2019 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Ali Atay
2019 Yılında En Beğenilen Film: 7. Koğuştaki Mucize
2019 Yılı Onur Ödülü: Beren Saat