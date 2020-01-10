"Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu
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"Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın...

10.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:06

öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.


Şirket açıklamasına göre, Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen tören Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bahri Şahin, böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek, "35 bin öğrencimizin tercihleriyle seçilen yılın yıldızlarını kutluyorum. Üniversitemiz, 1600 akademisyen ve Teknopark'ımızdaki 7 bin Ar-Ge çalışanı ile Türkiye'nin milli hedeflerine doğru canla başla çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, törende ödül kazananlar şöyle:

2019 Yılında En Beğenilen Show Programı: Çok Güzel Hareketler 2


2019 Yılında En Beğenilen Erkek Şarkıcı: Emir Can İğrek


2019 Yılında En Beğenilen Kadın Şarkıcı: Nil Karaibrahimgil


2019 Yılında En Beğenilen Şarkı: Ela - Reynmen


2019 Yılında En Beğenilen İş Adamı: Ahmet Nazif Zorlu

2019 Yılında En Beğenilen İş Kadını: Oya Eczacıbaşı

2019 Yılında En Beğenilen Şirket: Koç Holding


2019 Yılında En Beğenilen TV Kanalı: TV8


2019 Yılında En Beğenilen Reklam Filmi: Turkish Airlines – Babalar Günü


2019 Yılında En Beğenilen Spikeri: Ece üner


2019 Yılında En Beğenilen Programı: %100 Futbol


2019 Yılında En Beğenilen Sporcu: İrem Yaman

2019 Yılında En Beğenilen Kültür Sanat Programı: Dünya Avucunuzda


2019 Yılında En Beğenilen Gazete: Hürriyet

2019 Yılında En Beğenilen Dergi: Bilim ve Teknik


2019 Yılında En Beğenilen Kitap: On Dakika Otuz Sekiz Saniye


2019 Yılında En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu: Ezgi Mola

2019 Yılında En Beğenilen Dizi: Mucize Doktor


2019 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu: Özge Özprinçci


2019 Yılında En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu: Kıvanç Tatlıtuğ

2019 Yılında En Beğenilen Dizi-Film Müziği: Canbay & Wolker - Şampiyon


2019 Yılında En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: Çorbada Tuzun Olsun


2019 Yılında En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu: Ahbap


2019 Yılında En Beğenilen Ekonomist: Emin ÇAPA


2019 Yılında En Beğenilen Radyo Programı: Mesut Süre ile Rabarba


2019 Yılında En Beğenilen Tiyatro Oyunu: Alice Müzikali


2019 Yılında En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu: Serenay Sarıkaya

2019 Yılında En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu: Haluk Bilginer


2019 Yılında En Beğenilen DJ: Deeperise


2019 Yılında En Beğenilen Digital İçerik Üreticisi: Post42


2019 Yılında En Beğenilen Müzik Grubu: Adamlar


2019 Yılında En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu: Ali Atay


2019 Yılında En Beğenilen Film: 7. Koğuştaki Mucize


2019 Yılı Onur Ödülü: Beren Saat

Kaynak: AA
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