Altınyıldız Classics, Urban koleksiyonunda gofre takım elbiseleri tüketiciye sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınyıldız Classics, Urban koleksiyonunda gofre takım elbiseleri tüketiciye sundu

Altınyıldız Classics, Urban koleksiyonunda gofre takım elbiseleri tüketiciye sundu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Altınyıldız Classics, her sezon yeni desenler ve kesimlerle yenilediği Urban koleksiyonunda gofre takım elbiseleri tüketicinin beğenisine sundu.

Altınyıldız Classics, her sezon yeni desenler ve kesimlerle yenilediği Urban koleksiyonunda gofre takım elbiseleri tüketicinin beğenisine sundu.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, özel kumaşı ile erkeklere konfor alanı sunan şirketin Altınyıldız Classics Travel serisine ait gofre takım elbiseler, kırışmama özelliğinin yanı sıra modern ve sportif görünümleriyle şehir stiline yeni bir yorum getiriyor.

Beli bağlamalı gofre takım elbiseler, rahat görünümlerini sneaker ve basic tişörtlerle tamamlayarak ofis stilinin sezondaki yeni kodlarını belirliyor.

Altınyıldız Classics, hem ofis hem de ofis sonrası anahtar parçalara odaklandığı yeni koleksiyonda "her yerde başarılı" erkeklerin stilinde aradığı konforu sunuyor.

İddialı bir görünümün en önemli temsilcilerinden takım elbiseler, gofre kumaşların yanı sıra keten ve pamuk gibi doğal kumaşlarla da sezonun en fonksiyonel parçalarından biri haline geliyor.

Urban koleksiyonunun diğer tamamlayıcı parçaları, rahat kumaşlardan şık pantolonlar, yumuşak dokulu ceketler, desenli trikolar, çizgili gömlekler ve polo yaka tişörtler de yeni sezonda Altınyıldız Classics mağazaları ve e-ticaret sitesinde yerini alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Nikos Dendias Antony Blinken Adnan Menderes
Magazin Hadise Demet Evgar Demet Akalın İlker Kaleli
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altınyıldız Classics, Urban koleksiyonunda gofre takım elbiseleri tüketiciye sundu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:46:06. #1.15#

title