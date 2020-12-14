Altınyıldız Classics'ten yılbaşı için hediye önerileri

Altınyıldız Classics, yılbaşı için çok sayıda hediye alternatifleri sunuyor.

Altınyıldız Classics, yılbaşı için çok sayıda hediye alternatifleri sunuyor.

Altınyıldız Classics'in açıklamasına göre, şirket, gömlekten ceket ve pantolonlara, trikodan mont ve kabanlara, kravattan kol düğmelerine, bileklikten cüzdan ve ayakkabıya uzanan birbirinden özel ve stil sahibi parçalarla hediye alternatifleri barındırıyor.

Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran inovatif tasarımlar, kolay kırışmayan ve ütü gerektirmeyen non-iron gömlekler hem ofis hem de evdeki çalışma ortamında pratikliği tercih edenler için ideal öneriler arasında yer alıyor.

Altınyıldız Classics'in Men Of Black kapsül koleksiyonunda yer alan sweatshirt modellerinden her tarz pantolon ve ceketlere kadar uzanan parçalar, siyahtan vazgeçemeyen erkeklerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Gün boyu hareket özgürlüğü sunan pantolon, gömlek ve ceketler stilinden ödün vermeden rahatlığı ön planda tutanlara, kadife pantolonlar ile kalın örgü kazaklar da sıcak yılbaşı için hediye seçeneği arayanlara öneriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan