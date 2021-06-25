Altınyıldız Classics'ten "Smokin Bizim İşimiz" projesi
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Altınyıldız Classics'ten "Smokin Bizim İşimiz" projesi

Altınyıldız Classics'ten 'Smokin Bizim İşimiz' projesi
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Altınyıldız Classics mağazada ilk dijital alışveriş deneyimi "Smokin Bizim İşimiz" projesini başlatıyor.

Altınyıldız Classics mağazada ilk dijital alışveriş deneyimi "Smokin Bizim İşimiz" projesini başlatıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, özel gecelerin ve düğünlerin vazgeçilmezi olan smokinleri, online platformdan rahatlıkla seçebilmek ve mağazadan randevu alarak özel bir şekilde deneyimletmek adına müşterileri için www.smokinbizimisimiz.com internet sitesini hizmete sundu.

Yeni uygulama ile siteye giriş yapan müşteriler, online randevu oluşturup, seçmiş oldukları tarih ve saatte smokin servisi için Altınyıldız Classics mağazalarından özel hizmet alabilecek.

Randevu oluştuğunda eş zamanlı olarak müşteri bilgileri, seçmiş olduğu smokine dair bilgiler, tarih ve saat bilgileri seçilen mağazaya otomotik olarak bilgilendirme maili olarak geliyor. Gelen mail doğrultusunda seçilen Altınyıldız Classics mağazası, randevu saatinden önce tüm hazırlıklarını yapıp müşterisini hazır olarak bekliyor.

Altınyıldız Classics, yeni projesi ile erkeklere en mutlu günleri için yapacakları alışverişi özel kılacak yepyeni bir deneyim yaşatacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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