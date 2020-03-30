Altınyıldız Classics'ten evde kalanlar için rahat tasarımlar Altınyıldız Classics, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çalışanların motivasyonlarını artırmak için evde giymeleri için 360 derece rahat tasarımlar sunuyor.

Altınyıldız Classics, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çalışanların motivasyonlarını artırmak için evde giymeleri için 360 derece rahat tasarımlar sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, son günlerde birçok kişi güvenlik nedeniyle evinden çalışmaya başladı.

Evden çalışıldığında hem etkili çalışmak hem de morali yüksek tutmak için uzmanlar, her sabah ev kıyafetlerinden çıkıp giyinmenin ruh halini güçlendirdiği gibi psikolojik olarak da kişiyi işe hazırladığını belirtiyor. Resmi giyinmek gerekmeden sadece çalışma havasına girmek için uyku ve dinlenme ile bağlantılı görülen pijamalardan kurtulup rahat bir pantolon ve gömlek giymek işe yarıyor.

Altınyıldız Classics, esneklik ve rahatlığıyla fark oluşturan ve hareket özgürlüğü sunan 360 derece pantolonları, şıklık ve rahatlığı bir arada sunuyor. Teknolojiyi gündelik hayata uyarlayan 360 derece pantolonlar, renk seçenekleriyle evde geçirilen bir iş gününün sonunda bile bakımlı görünmenin sırrını veriyor. Şekli bozulmadığı için çok uzun süre kullanılabilen bu ürünler diz izi de yapmıyor.

Ofis ortamının ve günlük şıklığın vazgeçilmez tercihlerinden gömlekler de erkeklerin gardırobunun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Altınyıldız Classics'in 360 derece gömlekleri, tişört rahatlığı ve gömlek şıklığını aynı üründe buluşturuyor.

Altınyıldız Classics'in 360 derece pantolon ve gömlek modellerine altinyildizclassics.com adresinden ve Altınyıldız Classics mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA