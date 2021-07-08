Altınyıldız Classics'ten bayram indirimi

Altınyıldız Classics, bayramı birbirinden hesaplı indirimlerle karşılıyor.

Altınyıldız Classics, bayramı birbirinden hesaplı indirimlerle karşılıyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, marka, tarz sahibi erkekler için stil alternatiflerini trend detaylarla bir araya getiriyor.

24 Temmuz tarihine kadar devam edecek bayram kampanyası kapsamında erkeklere rengarenk, dinamik ve başarılı stiller öneren marka, tişört, gömlek ve pantolon kategorilerinde de indirimli fiyat seçenekleri sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu