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Altınyıldız Classics'ten 2021-2022 sonbahar/kış sezonuna özel koleksiyonlar

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Altınyıldız Classics'ten 2021-2022 sonbahar/kış sezonuna özel koleksiyonlar

Dinamikleşen ve değişen şehir yaşantısı ve doğaya dönüş akımı ile casual tarzın öne çıktığı Altınyıldız Classics'in yeni sezon koleksiyonu, iddialı bir kış stiline sahip olmak isteyenler için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Dinamikleşen ve değişen şehir yaşantısı ve doğaya dönüş akımı ile casual tarzın öne çıktığı Altınyıldız Classics'in yeni sezon koleksiyonu, iddialı bir kış stiline sahip olmak isteyenler için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, günün modasının en popüler trendlerini tasarımlarına yansıtan In The Street teması, rahat ve cesur stiller ile ortaya çıkıyor.

Kahverengi, lacivert, bej ve gri gibi modası hiç geçmeyen tonların yanı sıra turuncu, indigo ve haki tonlarının yer aldığı koleksiyonda, casual tarzda ceketler, oduncu gömlekler ve ton sür ton stiller ön planda yer alıyor. Trendler arasında yükselişe geçen flanel gömlek ve pantolonlar, desenli ve düz baskıları sayesinde yeni sezonda dikkatleri üzerine çekiyor. Kış kombinlerinin olmazsa olmazı kalın trikolar ise her stile kolayca uyum sağlıyor. Altınyıldız Classics'in kadife pantolonları, kürklü kabanları ve overcoat montları ile isteyenler için yeni stiller sunuyor.

"Dynamic" ile sportif ve konforlu

Erkeklerin favorisi sportif stilin temsilcisi Dynamic Koleksiyonu, sportif ve konforlu görünmeyi tercih ederken tarzından da ödün vermeyen şehirli erkeğin karakterini vurguluyor. Koleksiyondaki rengarenk polarlar, baskılı sweatshirt ve eşofman modelleri, hafta sonu iddialı, rahat ve dikkat çekici olmanın ipuçlarını verirken sezonun en son trendlerini yansıtıyor.

Stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran ve şehir yaşantısına yeni bir soluk getiren Altınyıldız Classics'in 360 derece koleksiyonunda yer alan pantolon, gömlek ve ceketlere eklenen kadifeler, hafif örme ceketler, fitilli kışlık t-shirtler ve örme scuba kabanlar erkeklere stillerini yansıtacak rahat seçenekler sunuyor.

Modern ve klasik geçişlerin zamansız silüetlere dönüştüğü Altınyıldız Classics'in Formal Matters koleksiyonunda şık ve formal tarzda kusursuz görünümler ön plana çıkıyor.

Erkeklerin olmazsa olmazı siyah tasarımlar, Altınyıldız Classics'in Black koleksiyonunda daha da genişleyerek sezondaki yerini alıyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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