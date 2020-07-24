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Altınyıldız Classics online satışlarını yüzde 140 artırdı

Yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı bu dönemde Altınyıldız Classics online satışlarını yüzde 140 artırdı.

Altınyıldız Classics online satışlarını yüzde 140 artırdı
24.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:49

Yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı bu dönemde Altınyıldız Classics online satışlarını yüzde 140 artırdı.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, online satışlarını yüzde 140 artıran ve www.altinyildizclassics.com ve mobil uygulamalarına ilginin artmasıyla yeni yatırımlar yapan Altınyıldız Classics, online müşteri sayısını ise geçen yıla kıyasla bu dönemde yüzde 120 artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Classics Marka ve Pazarlama Direktörü Onur Uluğ, Kovid-19 salgını döneminin online alışveriş sektörüne en büyük katkılarından birinin hayatında ilk defa online alışverişle tanışan ve bu alışveriş şeklinin pratikliğini keşfeden müşterilerin olduğunu belirterek, "Onlinedaki toplam müşteri alışverişlerine baktığımızda, yüzde 48 yeni müşteri alışverişimiz olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşteriler için belirli ürün gruplarında ürüne dokunarak, hissederek seçmenin hala çok önemli olduğunu ve alışverişçilerin mağaza içindeki deneyimini çok değerli bulduklarını aktaran Uluğ, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşüme paralel biçimde önümüzdeki dönemde de fiziksel mağazaların da alışverişteki önemini korumaya devam edeceğiz. Ayrıca e-ticaret operasyon alanlarımızın belirli sıklıklarla dezenfekte edilmesi, müşterilerimize maske gönderimi ve koli hijyeni adına gönderdiğimiz dezenfektan mendil uygulamaları gibi tüketicide güven oluşturduğumuz tüm deneyimlerimiz bu dönemde oldukça etkili oldu. Son dönemlerde yapılan tüm anketler, saha araştırmaları ve tüketici beklenti çalışmalarında ortaya çıkan sonuç müşterilerin büyük çoğunluğunun online ve offline kanalların entegre halde çalışması yönünde.

Bu da gösteriyor ki müşteriler aynı hizmet kalitesini ve alışveriş deneyimini kanaldan bağımsız olarak yaşamak istiyorlar. Müşterinin beklentisi; verdiği sözleri tutan, güvenilir, söylemlerinde tutarlı ve vaat ettiklerini yerine getiren perakendeciler. Daha önemlisi tüketiciler, nereden veya ne zaman olursa olsun marka ile etkileşimde aynı deneyimi ve tecrübeyi yaşamayı bekliyorlar. Altınyıldız Classics olarak, aynı söylemleri ve aynı vaadi sunan, müşterilerine aynı alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefleyen, tüm farklı yolların harmanlanmış hali olan 'Omni Channel'a yöneldik. Markamızın müşteriyle etkileşim içinde olduğu mağaza, web sitesi, mobil uygulama, televizyon reklamları ve sosyal medya hesapları gibi tüm kanallarımız entegre halde."

"Beden rehberi" doğru bedeni bulmaya yardımcı oluyor

Altınyıldız Classics internet sitesi www.altinyildizclassics.com, ürün sayfasında "bedeninizi bulun" kısmını tıkladıktan sonra beden seçimi konusunda kullanıcıyı yönlendirerek en uygun bedeni seçmesine yardımcı oluyor. "Görüntülü online satış hizmeti" ile dijitalleşen müşteri deneyimi keyfe dönüşüyor. Uygulamadan faydalanmak isteyen müşteriler, Altınyıldız Classics internet sitesi www.altinyildizclassics.com üzerinden tarih ve saat seçerek randevularını oluşturabiliyor. Randevu saati geldiğinde görüntülü canlı servis süreci başlıyor, satın almayı düşündükleri ürünler ile ilgili görüşüp karar verdikleri takım elbise, smokin ya da ceketi seçip isterlerse farklı kombinler yaparak online olarak satın alabiliyorlar.

Kaynak: AA

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