Altınyıldız Classics online değişim ve iade süresini 100 güne çıkardı Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran ve dijital satış kanallarından müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet veren Altınyıldız Classics, online satış süreçlerinde de değişiklik yaparak ürün değişim ve iade sürelerini 100 gün olarak uzattı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran ve dijital satış kanallarından müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet veren Altınyıldız Classics, online satış süreçlerinde de değişiklik yaparak ürün değişim ve iade sürelerini 100 gün olarak uzattı.

Firmada yapılan açıklamada, müşteri ve çalışanların sağlığını korumak adına düzenli dezenfekte işlemleri ile depolardaki hijyen koşullarının maksimum düzeye çıkarılmasıyla güvenli bir çalışma ortamının sağlandığı bildirildi.

Altınyıldız Classics, internet sitesi "altinyildizclassics.com" adresinden ve Altınyıldız Classics mobil uygulamasından alınan ürünün teslim alındığı tarihten itibaren değişim ve iade süresini 100 güne çıkardı. Ayrıca kargoların ücretiz gönderilmesinin yanı sıra siparişin daha hızlı ulaşması için hızlı gönderi hizmeti de sunmaya başladı.

Takım elbiseden, gömlek ve aksesuarlara kadar ürettiği her ürün ile şıklığı, inovatif tasarımlarıyla da rahatlığı zirveye taşıyan marka, günün her anına stil sahibi tasarımlar sunuyor.

Kaynak: AA