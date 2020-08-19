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Altınyıldız Classics, ofiste takım elbise giymenin keyfini yeniden yaşatacak

Altınyıldız Classics, stil sahibi erkeklerin üzerinde taşımaktan büyük keyif alacağı parçalar ile ofiste takım elbise giymenin keyfini yeniden yaşatacak.

Altınyıldız Classics, ofiste takım elbise giymenin keyfini yeniden yaşatacak
19.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:02

Altınyıldız Classics, stil sahibi erkeklerin üzerinde taşımaktan büyük keyif alacağı parçalar ile ofiste takım elbise giymenin keyfini yeniden yaşatacak.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, markanın ütü gerektirmeyen Non-Iron gömlekleri hem ofisin hem de evdeki çalışma ortamının en pratik tercihlerinden biri. Markanın esneklik ve rahatlığıyla fark yaratan ve hareket özgürlüğü sunan 360 derece ceketi, gömlek ve pantolonları ise şıklık ve rahatlığı bir arada sunana diğer parçalardan.

Teknolojiyi gündelik hayata uyarlayan 360 derece pantolonlar, renk seçenekleriyle evde geçirilen bir iş gününün sonunda bile bakımlı görünmenin sırrını veriyor. Ayrıca şekli bozulmayan 360 ceketleri çok uzun süre ilk giyildiği halini koruyarak dirsek izi de yapmıyor. Altınyıldız Classics'in 360 derece gömlekleri, t-shirt rahatlığı ve gömlek şıklığını aynı üründe buluşturuyor.

Altınyıldız Classics'in su ve leke tutmayan Nano takım elbiseleri ise stil sahibi erkekleri tatil dönüşü yoğun iş temposuna adapte ederken pratikliği zirveye taşıyor. Her erkeğin gardırobunun vazgeçilmez parçaları arasında yer alan Altınyıldız Classics takım elbiseler, şık gömlekler ve aksesuarlarla tamamlandığında etkisini artırıyor. Altınyıldız Classics imzalı ayakkabılar ise tatil dönüşü yoğun ofis temposunda hem sınırsız hareket özgürlüğü sağlıyor hem de şıklığı bir adım öteye taşıyor.

Kaynak: AA

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