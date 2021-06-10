Altınyıldız Classics mobil uygulaması ile hediye kazandırıyor
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Altınyıldız Classics mobil uygulaması ile hediye kazandırıyor

Altınyıldız Classics mobil uygulaması ile hediye kazandırıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Altınyıldız Classics, mobil uygulaması üzerinden Avrupa Şampiyonası'nda günün kazanan takımını tahmin edenlere sürpriz hediyeler kazandırıyor.

Altınyıldız Classics, mobil uygulaması üzerinden Avrupa Şampiyonası'nda günün kazanan takımını tahmin edenlere sürpriz hediyeler kazandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics'in "Şıklığı Cebine İndir" sloganıyla hayata geçirdiği uygulaması bu kez #BuTakımBuMaçıAlır dijital anketi ile hediye kazandırıyor.

Alışverişi farklılaştıran uygulama ile Avrupa Şampiyonası'nda günün kazanan takımını tahmin edenler, Altınyıldız Classics'ten hediye çekinden gömleğe, tişörtten pantolona kadar çeşitli hediyelerden kazanma şansı yakalıyor. Turnuva sonunda tüm maçları doğru tahmin eden kişiler ise sürpriz hediyenin sahibi oluyor.

Finale kadar yükselenlere daha çok hediye kazandıran uygulama deneyimini yaşamak için yapılması gereken tek şey Altınyıldız Classics mobil uygulamasını indirmek ve uygulama üzerinden günün kazananlarını tahmin etmek.

Trendleri kendi çizgisinde başarıyla yorumlayan Altınyıldız Classics'in mobil uygulaması ile ayrıca her yerden sezon trendlerine ulaşılabiliyor, farklı ödeme seçeneklerinden faydalanılabiliyor, hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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