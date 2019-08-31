Altınyıldız classics milli takımları desteklemeye devam ediyor

31.08.2019 11:08

ERKEK giyim markası Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsoru olarak Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 2019 yılı sonuna kadar desteklemeye devam edecek.

Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2017 yılından bu yana Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'na milli takımlar düzeyinde desteğini sürdürüyor.

Şimdiye kadar Ampute Futbol, Tekerlekli Sandalye Basketbol, Oturarak Voleybol ve U-21 Tekerlekli Basketbol Milli Takımları'nın resmi giyim sponsoru olan Altınyıldız Classics, 2019 yılı sonuna kadar Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na destek olmaya devam edecek.

Altınyıldız Classics sponsorluk kapsamında, milli takım oyuncuları, teknik heyet ve federasyon yetkililerinin sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için takım elbise, gömlek, kemer, kravat ve ayakkabıdan uluşan resmi giyim kombinlerini tasarladı.

Firma, 2020 yılında da Ampute Futbol Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın resmi giyim sponsoru olmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA