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Altınyıldız Classics, mağazalarını yüksek hijyen kurallarıyla açmaya başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart tarihinde mağazalarında hizmete ara veren Altınyıldız Classics, yüksek hijyen kurallarıyla mağazalarını açmaya başladı.

Altınyıldız Classics, mağazalarını yüksek hijyen kurallarıyla açmaya başladı
18.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:42

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart tarihinde mağazalarında hizmete ara veren Altınyıldız Classics, yüksek hijyen kurallarıyla mağazalarını açmaya başladı.

Normalleşme süreci kapsamında mağazalarını kontrollü ve kademeli olarak açmaya başlayan Altınyıldız Classics, oluşturduğu plan çerçevesinde önlemlerini alarak standart hijyen önlemlerine yeni teknolojileri de dahil etti.

Yapılan açıklamaya göre marka, mağazalarında hijyen önlemleri kapsamında; giriş ve çıkışlarda dezenfektan kullanımı, düzenli ve sık aralıklarla mağaza dezenfeksiyonu, girişlerde eldiven dağıtımı, sosyal mesafeli satış, denenen ürünlerde yüksek sıcaklıkta buharlı ütüleme, ürün hijyen alanlarında 24 saat ürün sterilizasyonu, kabin dezenfeksiyonu ve güvenli ödeme seçenekleri bulunuyor.

Marka, normalleşme kapsamında ilk etapta İstanbul'da 4, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ'da birer noktasını hizmete açtı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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