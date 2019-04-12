Altınyıldız Classics Kumaşta Teknolojiye Odaklanacak

– ALTINYILDIZ Classics, Burak Özçivit'in rol alacağı yeni reklam filminde, teknolojisiyle hayatı kolaylaştıran ürünlere odaklanacağını duyurdu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan yazılı açıklamada, "Burak Özçivit'in rol alacağı yeni reklam filminde, 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunu ekranlara taşıyan seri, üç ayrı filmden oluşuyor. Filmlerde, yıkama sonrası askıda kurutulduğunda ütü gerektirmeyen NonIron Gömlek, her yöne esneyen 360 Pantolon, su ve leke tutmayan Nano Takım Elbise yer alıyor. Günün sürprizlerine hazırlıklı olmanın önemini hatırlatan filmlerin teması ise, 'Altınyıldız Classics; kumaşında teknoloji var' denildi.

"İŞ BİRLİĞİ YENİ BAŞARILAR GETİRECEK"

Burak Özçivit ile iş birliğini ikinci yılında da sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirten BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, "Marka yüzümüzü belirleme aşamasında bir yıla yakın süren bir araştırma yaptık ve ardından geçtiğimiz sezon araştırmalarda ilk sırada yer alan Burak Özçivit ile çalışmaya başladık. Bizim için oldukça başarılı geçen ilk yıl satışlarımızda yaklaşık yüzde 40'lık bir artış elde ettik. Bu başarı elbette Burak ile uyumlu çalışmamızın, onun bizim değerlerimizi paylaşmasının bir sonucu. Yeni reklam filmimizle birlikte bu başarıları daha da ileri taşıyacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA