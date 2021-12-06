Altınyıldız Classics İzmir Hiltown AVM mağazasının yılbaşı vitrinini ödüllü tasarımla süslüyor - Haberler Ekonomi
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Altınyıldız Classics İzmir Hiltown AVM mağazasının yılbaşı vitrinini ödüllü tasarımla süslüyor

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Altınyıldız Classics İzmir Hiltown AVM mağazasının yılbaşı vitrinini ödüllü tasarımla süslüyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen "Yüzde 100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi'nin birincisi Ece Yücel'in yılbaşı tasarımı, Altınyıldız Classics mağazalarının en gözde şubelerinden biri olan İzmir Hiltown AVM-Altınyıldız Classıcs vitrininde yerini aldı.

İZMİR (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen "Yüzde 100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi'nin birincisi Ece Yücel'in yılbaşı tasarımı, Altınyıldız Classics mağazalarının en gözde şubelerinden biri olan İzmir Hiltown AVM-Altınyıldız Classıcs vitrininde yerini aldı.

Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, Ece Yücel'in Altınyıldız Classics'in stoklarında bulunan sürdürülebilir malzemeleri kullanarak ve sadece atıklardan tasarladığı 'Tükenmeyen Umutlar' adlı çalışması, aralık ayı boyunca İzmir Hiltown AVM-Altınyıldız Classics mağazasının vitrinini süsleyecek.

Her sene tekrarı yapılacak sürdürülebilir vitrin tasarımlarını gelenekselleştirerek farklı konspetlerle en değerli mağaza vitrinlerinde yer almasını sağlayacak olan Altınyıldız Classics, böylece sürdürülebilir bir yaşama yer aldığı her noktada destek vermeyi hedefliyor.

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AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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