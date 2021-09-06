Altınyıldız Classics ile şehre dönüş zamanı
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Altınyıldız Classics ile şehre dönüş zamanı

Altınyıldız Classics ile şehre dönüş zamanı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Yaz tatili sonrası şehir hayatına geri dönüş başlarken, Altınyıldız Classics'in sosyal yaşama yenilikçi bir bakış açısı kazandıran Travel takımları, ütü gerektirmeyen Non Iron gömlekleri, su ve leke tutmayan Nano takım elbiseleri, ofis ortamından şık etkinliklere uzanan her anda,...

Yaz tatili sonrası şehir hayatına geri dönüş başlarken, Altınyıldız Classics'in sosyal yaşama yenilikçi bir bakış açısı kazandıran Travel takımları, ütü gerektirmeyen Non Iron gömlekleri, su ve leke tutmayan Nano takım elbiseleri, ofis ortamından şık etkinliklere uzanan her anda, erkeklerin kendilerine özgü stillerini en üst seviyeye taşıyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, bu sezon şehirde hem stil sahibi hem de fonksiyonel parçalar yükselişe geçiyor.

Şehirli erkeğin gardırobunun olmazsa olmaz parçalarını yeniden yorumlayan Altınyıldız Classics'in takım elbiseleri, ofis ve ofis sonrası anahtar parçalarına odaklanıyor.

Altınyıldız Classics'in ütü gerektirmeyen Non-Iron gömlekleri, hem ofis hem de evdeki çalışma ortamının en pratik seçenekleri olurken, rahat, çarpıcı ve güçlü stil kodlarını ortaya koyan Altınyıldız Classics takım elbiseler, keten ve pamuk gibi doğal kumaşlarla, maviden laciverte, bejden kahveye, griden hakiye uzanan renk paletiyle şehre dönüyor.

Ayrıca, sunduğu konfor ve pratikliğin yanı sıra spor şık stili ile de dikkati çeken gofre kumaşlı Travel takım elbiseler, şehrin stil kodlarına yön veriyor.

Stil alternatiflerini trend detaylarla bir araya getiren koleksiyonda, kırışmayan gofre kumaşlar, rahat kumaşlardan şık pantolonlar, yumuşak dokulu ceketler, desenli trikolar, çizgili gömlekler sezonun öne çıkan parçaları oluyor.

Altınyıldız Classics'in su ve leke tutmayan Nano takım elbiseleri ise stil sahibi erkekleri tatil dönüşü yoğun iş temposuna adapte ederken, pratik bir kullanım sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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