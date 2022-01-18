Altınyıldız Classics giyimde kış tatili için farklı seçenekler sunuyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınyıldız Classics giyimde kış tatili için farklı seçenekler sunuyor

Altınyıldız Classics giyimde kış tatili için farklı seçenekler sunuyor
AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Altınyıldız Classics, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da rahat ve konforlu tasarımları ile öne çıkıyor.

Altınyıldız Classics, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da rahat ve konforlu tasarımları ile öne çıkıyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics'in "soğuklara meydan okuyan" sıcak dokusu, rahatlığı ve renk alternatifleriyle dikkati çeken kadife pantolonları kış tatili bavullarının başrol oyuncuları arasında yer alıyor.

???????Kış kombinlerinin olmazsa olmazı kalın trikolar ise her stile kolayca uyum sağlıyor.

Kış aylarında dış giyimin vazgeçilmezleri arasında yer alan kürklü kabanlar ve overcoat montlar soğuk havalar için ideal bir konfor yaratıyor.

Kış tatilinin olmazsa olmazlarından atkılar da görünümünü aksesuarlarla zenginleştirmek isteyenler için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

Altınyıldız, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title