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Altınyıldız Classics, erkeklerin stilini vurgulayacak gömlekler sunuyor

Altınyıldız Classics'in marka yüzü Burak Özçivit'in üzerinde taşıdığı yeni sezon gömlekler, sıcak yaz günlerinde erkeklerin stilini vurgulayacak modeller sunuyor.

Altınyıldız Classics, erkeklerin stilini vurgulayacak gömlekler sunuyor
03.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:59

Altınyıldız Classics'in marka yüzü Burak Özçivit'in üzerinde taşıdığı yeni sezon gömlekler, sıcak yaz günlerinde erkeklerin stilini vurgulayacak modeller sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, Burak Özçivit'in seçimlerinden ilham alan Altınyıldız Classics'in birçok modelin yanı sıra mavi ile başlayan ve sarıdan turuncuya kadar uzanan renk paleti ile yeni sezon gömlekleri, gardırobun zamansız ve kullanışlı parçaları arasında yerini alacak.

Yazın olmazsa olmazı Altınyıldız Classics yüzde 100 keten gömlekler, incecik kumaşları ve serinlik hissi sayesinde sıcak günlerden çok daha keyif almaya olanak verirken, şıklığa bohem bir dokunuş yapıyor. Gofre kumaşın kırışmayan esnek dokusu ise yaz aylarında rahatlığı zirveye taşırken, sıcak günlerde konfordan ödün vermeden şık görünmeyi sağlıyor.

Daima kendilerini dinamik hissetmek isteyen erkekler, özellikle yaz aylarında gömleğin önünü açık tutarak içerisine "basic tshirt" giymeyi tercih ediyor. Her dönemin favorisi çizgili gömlekler ise gömleği ön plana çıkarmak için "en doğru seçim" oluyor.

Altınyıldız Classics floral desenli gömlekler, sıcak yaz günlerini, doğayla içi içe olmanın önemini hatırlatırken, marin temalı gömlekler, denizci ruhuna bürünmek isteyen erkekler için sunuluyor.

Her gün ütü yapmayı gerektirmeyen Altınyıldız Classics'in Non-Iron gömlek modelleri ise rahatlığı vazgeçilmez kılıyor. Non-Iron gömlek modelleri, regular veya slim fit kesimde birçok alternatif sunuyor. Üstelik ekstra bir bakıma da gerek kalmıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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