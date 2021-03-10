Altınyıldız Classics'e "En Başarılı 360 Derece Müşteri İletişimi" ödülü
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Altınyıldız Classics'e "En Başarılı 360 Derece Müşteri İletişimi" ödülü

10.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:06
Altınyıldız Classics'e

LIFT Awards 2021'de "En Başarılı 360 Derece Müşteri İletişimi" ödülüne, Altınyıldız Classics layık görüldü.

LIFT Awards 2021'de "En Başarılı 360 Derece Müşteri İletişimi" ödülüne, Altınyıldız Classics layık görüldü.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, LIFT Awards 2021'de, Insider kişiselleştirme indeksine göre belirlenen 18 farklı kategoride; müşteri deneyimine yön veren, dijital dönüşüm ve deneyimlerini yeniden tanımlayan markalar buluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Classics Online Satış Kanalları ve Pazarlama Direktörü Onur Uluğ, perakende sektöründeki öncülüklerini ve liderliklerini e-ticarette de sürdürmeyi hedeflediklerini ve başardıklarını belirterek, "İnternet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı yeni yatırımlarla güçlendirerek salgın nedeniyle değişen müşteri ihtiyaçları çerçevesinde müşteri deneyimini mükemmelleştirecek birçok yeniliğe imza attık. Bu ödülü başta e-ticaret ekibimiz ve Altınyıldız Classics adına emek veren tüm çalışma arkadaşlarımız adına alıyorum. Bizi bu ödüle layık bulan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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