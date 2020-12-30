Altınyayla Kaymakamı Akköz, yaşlı ve kimsesiz aileleri ziyaret etti

Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yaşlı ve kimsesiz ailelere ziyarette bulundu.

Ailelerle bir süre sohbet eden, istek ve taleplerini dinleyen Akköz, devletin şefkat elinin her daim yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akköz, ailelere zorlu kış şartlarının olumsuzluklarını hissettirmemek için hazırladıkları "Gönülleri Yapmaya Geldik" projesi kapsamında sıcak yemek yardımı yaptıklarını, haftanın her günü üç öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yemek dağıtımını yerinde kontrol eden Akköz, ailelere desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Aileler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Akköz'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban