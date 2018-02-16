Altınyayla'da Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Yürüyüşü

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Cuma namazı sonrası Suriye'nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Tonus Merkez Caminde cuma namazı öncesi başta Afrin olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele harekatına katılan tüm askerler ve şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu. Cuma namazı ilçe meydanında toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Hükümet konağı önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını söyledi. - SİVAS