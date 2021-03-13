Altınyayla'da yüz yüze korona virüs arası
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Altınyayla'da yüz yüze korona virüs arası

13.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:44
Altınyayla'da yüz yüze korona virüs arası

Altınyayla'da artan korona virüs vakaları üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Altınyayla'da artan korona virüs vakaları üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. İlçede pazartesi günden itibaren okullara 1 hafta ara verildi. Restoran ve lokantalarda paket servise geçilen ilçede kahvehane ve çayevleri işletmelerinin faaliyetlerinin de durdurulması kararlaştırıldı.

Altınyayla Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "İlçemizde artan vakalar sebebiyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar almıştır. Bu kararlar gereği 15.03.2021 Pazartesi gününden itibaren; ilçe merkezindeki okullara bir hafta ara verilmiştir. Restoran ve lokantalarda paket servise geçilmiştir. Kahvehane ve çayevleri işletmelerinin çalışmalarına ara verilmiştir. Önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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