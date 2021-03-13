Altınyayla'da yüz yüze korona virüs arası

Altınyayla'da artan korona virüs vakaları üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. İlçede pazartesi günden itibaren okullara 1 hafta ara verildi. Restoran ve lokantalarda paket servise geçilen ilçede kahvehane ve çayevleri işletmelerinin faaliyetlerinin de durdurulması kararlaştırıldı.

Altınyayla Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "İlçemizde artan vakalar sebebiyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar almıştır. Bu kararlar gereği 15.03.2021 Pazartesi gününden itibaren; ilçe merkezindeki okullara bir hafta ara verilmiştir. Restoran ve lokantalarda paket servise geçilmiştir. Kahvehane ve çayevleri işletmelerinin çalışmalarına ara verilmiştir. Önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı