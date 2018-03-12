Altınyayla'da İstiklal Marşı Programı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Altınyayla Şehit Er Zekeriya Demirkaynak Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan şiir, oratoryo ve tiyatro gösterileri salondaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Program sonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden İlçe Kaymakamı Musa Aydemir öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - SİVAS