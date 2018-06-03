Altınyayla'da Bursluluk Sınavı Heyecanı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 286 öğrenci Devlet Bursluluk Sınavı heyecanı yaşadı.

İlçe genelinde toplam 286 öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı bugün saat 10.00 da başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerke aileleri dışarıda çocukları için dua etti.

Sınavı kazanan öğrenciler kazandığı sınıftan itibaren liseden mezun oluncaya kadar bursu almaya hak kazanacaklar. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı sınav sonuçlarının Temmuz ayında açıklanması bekleniyor. - SİVAS