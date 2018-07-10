Altınyayla'da Açık Hava Satranç Parkı

Sivas'ta Altınyayla Belediyesi'nin ilçe merkezinde ki parklara yerleştirdiği açık hava satrançlar, satranç sevenlerin hizmetine girdi.

Sivas'ın Altınyayla İlçesi Altınyayla Belediyesi çevre düzenleme çalışmaları ile ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Belediye tarafından ilçe merkezinde inşa edilen Tonus kalesi parkı ilçenin sosyal yaşantısına renk katarken, park içerisine yerleştirilen açık hava satrançları da satranç severlerin hizmetine girdi. - SİVAS