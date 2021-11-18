Son dakika! ALTINTOP KARDEŞLERİN DOLANDIRICILIK DAVASINDA ESKİ TFF ÇALIŞANI BERAAT ETTİ

MİLLİ futbolcular Hamit ve Halil Altıntop'un alacakları primler için açılan banka hesaplarından kendi rızaları olmadan 307 bin 400 lira çekerek dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Türkiye Futbol Federasyonu eski çalışanı Cemile Aylin Arslan'ın Yargıtay'dan dönen davasında beraatine karar verildi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Cemile Aylin Arslan ve avukatı Ayhan Sağıroğlu ile hazır bulundu. Şikayetçi eski milli futbolcular Hamit ve Halil Altıntop kardeşler'i ve bankayı ise avukatları temsil etti. Sanık Cemile Aylin Arslan, 62 EFT'nin tamamının Hamit Altıntop üzerinden yapıldığını ifade ederek beraatini talep etti. Arslan'ın avukatı Ayhan Sağıroğlu da "Bilirkişi müvekkilimin anlatımlarını doğrulamıştır. Suç tekamül etmemiştir. Beraatını istiyoruz" dedi. Altıntop kardeşler ve banka avukatı da sanık Arslan'ın cezalandırılmasını istedi.

SAVCI CEZA İSTEDİ

SUÇU SABİT OLMADIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT ETTİ

OLAYIN GEÇMİŞİ

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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